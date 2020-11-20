***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.11.2020 18:47
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.11.2020
Alım
1.000,00
6.682,50
20.11.2020
Satım
1.000,00
6.592,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889428
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0775
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,79
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6185
|7,6274
|% 1,03
|
|Euro
|9,0298
|9,0488
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,0921
|10,1427
|% 1,03
|
|Frank
|8,3227
|8,3728
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0244
|2,0345
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TKURU, KOZAA, BMELK, ATEKS, RAYSG, GOLTS, IZTAR, GUBRF, DOCO
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17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında