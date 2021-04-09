***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.04.2021 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.04.2021
Alım
3.266,00
27.988,82
09.04.2021
Satım
3.266,00
28.027,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926354
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
18:058,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7486
En Düşük
9,6635
18:05458,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 458,38
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1591
|8,1677
|% 0,43
|
|Euro
|9,7136
|9,7205
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1748
|11,2309
|% 0,30
|
|Frank
|8,7902
|8,8432
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1706
|2,1815
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,71
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,00
|63,00
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de