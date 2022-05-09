***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.05.2022 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.05.2022
Alım
4.286,00
40.339,82
09.05.2022
Satım
4.000,00
37.482,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027977
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1463
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
18:0515,9241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1499
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
18:05902,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,34
|Açılış
|: 902,86
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0859
|15,1015
|% 1,05
|
|Euro
|15,8983
|15,9168
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,5239
|18,6168
|% 0,78
|
|Frank
|15,1064
|15,1974
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0124
|4,0325
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-23,06
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
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17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK