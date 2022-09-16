***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.09.2022 19:18
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.09.2022
Alım
2,522.00
23,091.96
16.09.2022
Satım
2,424.00
22,337.76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063701
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05982,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,08
|Açılış
|: 982,02
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2477
|18,2685
|% 0,02
|
|Euro
|18,2658
|18,2947
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7504
|20,8544
|% -0,67
|
|Frank
|18,8436
|18,9571
|% -0,42
|
|Riyal
|4,8446
|4,8688
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,26
|
|Altın Gr.
|983
|983
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.662
|6.770
|58,00
|
|Yarım
|3.246
|3.304
|23,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,09
|
|B. Petrol
|91,19
|91,19
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO