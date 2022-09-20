***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.09.2022 18:45
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.09.2022
Alım
500.00
4,477.50
20.09.2022
Satım
755.00
6,788.76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064323
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
18:0518,2721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0585
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
18:05980,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,62
|Açılış
|: 980,53
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3011
|18,3121
|% 0,10
|
|Euro
|18,2516
|18,2721
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,7477
|20,8517
|% -0,35
|
|Frank
|18,9232
|19,0372
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8524
|4,8768
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-10,28
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.665
|6.776
|-13,00
|
|Yarım
|3.248
|3.300
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|-1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR