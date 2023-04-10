***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.04.2023 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.04.2023
Alım
3,250.00
34,447.99
10.04.2023
Satım
3,250.00
34,521.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135798
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0802
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.232,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -9,77
|Açılış
|: 1.232,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2603
|19,2667
|% 0,16
|
|Euro
|20,8926
|20,9127
|% -0,38
|
|Sterlin
|23,7706
|23,8898
|% -0,18
|
|Frank
|21,0788
|21,2058
|% -0,42
|
|Riyal
|5,1179
|5,1436
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-17,67
|
|Altın Gr.
|1.231
|1.231
|-10,71
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.484
|8.566
|3,00
|
|Yarım
|4.144
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,33
|15,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,74
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem