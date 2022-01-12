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***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

12.01.2022 18:49
***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***OZBAL******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ERCB, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Özbal) tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (Erciyas Çelik) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde Özbal payları, 13/01/2022 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Erciyas Çelik payları aynı tarihte Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. Bu kapsamda, Özbal payları Borsamızda en son 12/01/2022 tarihinde işlem görmüş olacaktır.
    Erciyas Çelik payları ERCB.E koduyla ve serbest marjla işlem görmeye başlayacaktır.  ERCB.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993224


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DOBUR 118,80 29.041.567 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
KRDMA 11,49 230.839.122 % 9,95  
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Altın Ons 1.826 1.826 3,00  
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Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,14 23,16 0,38  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 -0,27  
B. Petrol 84,99 84,99 1,27  
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