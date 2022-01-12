***OZBAL* *ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.01.2022 18:49
***OZBAL******ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ERCB, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Özbal) tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (Erciyas Çelik) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde Özbal payları, 13/01/2022 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Erciyas Çelik payları aynı tarihte Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. Bu kapsamda, Özbal payları Borsamızda en son 12/01/2022 tarihinde işlem görmüş olacaktır.
Erciyas Çelik payları ERCB.E koduyla ve serbest marjla işlem görmeye başlayacaktır. ERCB.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993224
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,2046
En Yüksek
|Değişim
|: -4,36%
|| -0,6023
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1661
18:0515,1925
En Yüksek
|Değişim
|: -3,23%
|| -0,5072
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05779,65
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -29,07
|Açılış
|: 779,65
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2158
|13,2356
|% -4,14
|
|Euro
|15,1094
|15,1905
|% -3,24
|
|Sterlin
|18,0914
|18,1821
|% -3,51
|
|Frank
|14,4736
|14,5608
|% -2,72
|
|Riyal
|3,5261
|3,5438
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,00
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-31,58
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,27
|
|B. Petrol
|84,99
|84,99
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem