***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [OZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)127208007Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)50,88Satıcının UnvanıAhmet Özderici, Ali Uğur ÖzdericiAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıÖzderici Holding A.Ş. / 127.208.007 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarAta Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)1,9Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları1,34 TL - 2,00 TLİşlem Tarihi24/05/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) mevcut ortaklarından Ahmet Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %25,44'üne tekabül eden 63.610.253 TL nominal değerli paylar ile Ali Uğur Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %25,44'üne tekabül eden 63.597.754 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 127.208.007 TL nominal değerli payların Özderici Holding A.Ş.'ye satışı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/05/2021 tarihinde beher pay için 1,90 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937263BIST