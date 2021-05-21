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***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

21.05.2021 18:12



***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [OZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
127208007
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
50,88
Satıcının Unvanı
Ahmet Özderici, Ali Uğur Özderici
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Özderici Holding A.Ş. / 127.208.007 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
1,9
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
1,34 TL - 2,00 TL
İşlem Tarihi
24/05/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
-
Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) mevcut ortaklarından Ahmet Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %25,44'üne tekabül eden 63.610.253 TL nominal değerli paylar ile Ali Uğur Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %25,44'üne tekabül eden 63.597.754 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 127.208.007 TL nominal değerli payların Özderici Holding A.Ş.'ye satışı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/05/2021 tarihinde beher pay için 1,90 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937263


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 1,87 26.560.501 % 10,00  
SONME 38,64 7.528.535 % 9,96  
VAKFN 11,94 288.870.888 % 9,94  
DOKTA 31,18 981.470 % 9,94  
MERKO 6,21 13.113.128 % 9,91  
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Sterlin 11,8546 11,9141 % -0,02  
Frank 9,3146 9,3707 % 0,15  
Riyal 2,2339 2,2451 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 1,02  
Altın Gr. 507 507 1,37  
Cumhuriyet 3.341 3.391 5,00  
Tam 3.325 3.408 -0,81  
Yarım 1.607 1.649 -0,39  
Çeyrek 806 824 -0,20  
Gümüş.Ons 27,52 27,54 -0,22  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 -0,06  
B. Petrol 66,62 66,62 1,51  
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