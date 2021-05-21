***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
21.05.2021 18:12
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
127208007
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
50,88
Satıcının Unvanı
Ahmet Özderici, Ali Uğur Özderici
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Özderici Holding A.Ş. / 127.208.007 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
1,9
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
1,34 TL - 2,00 TL
İşlem Tarihi
24/05/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
-
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) mevcut ortaklarından Ahmet Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %25,44'üne tekabül eden 63.610.253 TL nominal değerli paylar ile Ali Uğur Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %25,44'üne tekabül eden 63.597.754 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 127.208.007 TL nominal değerli payların Özderici Holding A.Ş.'ye satışı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/05/2021 tarihinde beher pay için 1,90 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937263
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,37
|Açılış
|: 507,21
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4027
|8,4086
|% 0,34
|
|Euro
|10,2326
|10,2453
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8546
|11,9141
|% -0,02
|
|Frank
|9,3146
|9,3707
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2339
|2,2451
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|1,02
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,54
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|1,51
|