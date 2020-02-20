***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:19
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820443
BIST
16:32115.938
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -3.257,70
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:326,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:326,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:32317,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,56
|Açılış
|: 317,02
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,27
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.263.235
|% 19,87
|
|QNBFL
|147,80
|7.658.250
|% 11,97
|
|HATEK
|9,45
|36.456.179
|% 10,40
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,05
|83.535.058
|% 4,64
|
|TSPOR
|6,23
|776.255.298
|% -19,92
|
|TKNSA
|6,75
|51.019.878
|% -19,45
|
|VERTU
|5,36
|37.248.680
|% -18,79
|
|GSRAY
|3,17
|885.254.078
|% -18,72
|
|HUBVC
|26,82
|57.263.619
|% -17,93
|
|ASELS
|28,34
|1.432.174.712
|% -4,84
|
|THYAO
|14,41
|1.239.660.956
|% -3,29
|
|BJKAS
|3,09
|1.174.694.274
|% -12,22
|
|GSRAY
|3,17
|885.254.078
|% -18,72
|
|FENER
|16,37
|807.377.294
|% -15,79
|
|BJKAS
|3,09
|1.174.694.274
|% -12,22
|
|CEMAS
|1,24
|359.748.931
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,17
|885.254.078
|% -18,72
|
|EKGYO
|1,52
|306.918.982
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,19
|226.395.812
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8271
|7,8664
|% -0,15
|
|Frank
|6,1769
|6,2141
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,88
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,91
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,08
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,27
|
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