***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 13:43
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927341
BIST
16:291.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:298,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:299,7398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0231
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:29457,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,12
|Açılış
|: 457,17
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,33
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MTRKS
|49,56
|6.506.187
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.164.883
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.535.038
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.164.551
|% 9,96
|
|YAPRK
|120,70
|7.224.598
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|15.680.624
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.396.862
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,46
|1.632.424.029
|% 6,46
|
|GARAN
|6,69
|992.296.280
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,41
|638.782.808
|% 0,95
|
|FENER
|32,54
|593.532.666
|% 3,96
|
|THYAO
|11,79
|586.758.477
|% -1,50
|
|EKGYO
|1,79
|477.400.584
|% -1,65
|
|TSKB
|1,27
|288.123.339
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,07
|454.958.445
|% 0,00
|
|GARAN
|6,69
|992.296.280
|% 1,06
|
|EREGL
|17,46
|1.632.424.029
|% 6,46
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1511
|8,1522
|% 0,03
|
|Euro
|9,7325
|9,7398
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1661
|11,2221
|% -0,01
|
|Frank
|8,8120
|8,8650
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1694
|2,1803
|% 0,14
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|7,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|10,18
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|4,92
|
|Çeyrek
|728
|745
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,13
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,69
|