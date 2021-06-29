***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 12:02
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944756
BIST
17:431.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:438,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:4310,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0328
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:43492,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,61
|Açılış
|: 492,26
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:43
|NIBAS
|12,99
|7.722.441
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.334
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.597.796
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.426.614
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.647.726
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|SAMAT
|4,81
|38.304.558
|% -8,73
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,40
|1.101.389.692
|% -3,32
|
|GARAN
|8,17
|903.283.009
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|546.158.473
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,40
|480.144.206
|% -0,26
|
|KRDMD
|6,78
|473.671.457
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,92
|546.158.473
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|317.121.967
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|146.533.692
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|114.110.756
|% 1,01
|
|GARAN
|8,17
|903.283.009
|% -0,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7288
|8,7312
|% 0,55
|
|Euro
|10,3908
|10,4030
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0364
|12,0967
|% 0,09
|
|Frank
|9,4362
|9,4930
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3215
|2,3331
|% 0,50
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-24,58
|
|Altın Gr.
|492
|493
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,42
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:53CLEBI
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 196.30 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 950 adet işlem
-
17:52TCELL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 16.39 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 065, 721 adet işlem
-
17:51SAMAT
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 809, 035 adet işlem
-
17:50TCELL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 013, 981 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 11, 166.00 milyon TL de