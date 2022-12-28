***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:20
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090447
BIST
14:185.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -37,56
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:1818,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:1819,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0425
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:181.085,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.085,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:16
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|9.076.906
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.084.432
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|499.977.599
|% 9,89
|
|PLTUR
|17,36
|16.783.526
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|602,40
|4.155.905.624
|% -9,13
|
|IMASM
|221,60
|112.551.049
|% -8,81
|
|CMBTN
|560,50
|39.367.309
|% -8,73
|
|KOZAL
|602,40
|4.155.905.624
|% -9,13
|
|THYAO
|140,30
|3.694.166.460
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,04
|3.416.216.818
|% 4,84
|
|ASELS
|58,35
|2.741.758.052
|% 0,69
|
|KRDMD
|18,01
|2.740.053.016
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,18
|1.537.243.568
|% -1,56
|
|KRDMD
|18,01
|2.740.053.016
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,76
|1.633.696.392
|% -0,42
|
|ISCTR
|12,89
|1.677.514.861
|% -0,77
|
|SKBNK
|3,03
|365.519.123
|% -1,62
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7051
|18,7071
|% 0,19
|
|Euro
|19,9079
|19,9265
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,5335
|22,6465
|% 0,65
|
|Frank
|20,0930
|20,2140
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9637
|4,9886
|% 0,24
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,96
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.323
|7.373
|-26,00
|
|Yarım
|3.546
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|