***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
25.01.2021 20:18
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.09.2020
Davanın Konusu
Davacının Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini Talebi
Karşı Taraf(lar)
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Davanın Tutarı
11.292.908,76 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yüzde 2,5'dir.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/396 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
01.10.2021
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
100.000 TL
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Islah tutarının bu aşamada Şirketimiz faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/396 Esas dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 11.192.908,76 TL tutarında artırıldığı Şirketimizce 25.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904293
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
18:057,3937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0381
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05442,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,60
|Açılış
|: 442,44
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3909
|7,3937
|% -0,22
|
|Euro
|8,9796
|8,9847
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0947
|10,1453
|% -0,13
|
|Frank
|8,3041
|8,3541
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,22
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında