***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.08.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14.09.2020Davanın KonusuDavacının Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini TalebiKarşı Taraf(lar)VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.Davanın Tutarı11.292.908,76 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yüzde 2,5'dir.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/396 EsasDavanın Duruşma Tarihi01.10.2021Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı100.000 TLOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Islah tutarının bu aşamada Şirketimiz faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalarİstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/396 Esas dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 11.192.908,76 TL tutarında artırıldığı Şirketimizce 25.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904293BIST