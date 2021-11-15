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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.11.2021 18:19
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15.11.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 8.500.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
OZGYO, TRAOZFIN91P5 08.11.2021 97.703 0,039 1,64 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 09.11.2021 1.000.000 0,4 1,65 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 10.11.2021 1.304.951 0,522 1,65 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 11.11.2021 222.166 0,089 1,63 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 11.11.2021 395.001 0,158 1,64 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 11.11.2021 1.495.118 0,598 1,65 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 12.11.2021 304.196 0,122 1,65 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.11.2021 180.865 0,072 1,67 -

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 1,67 1,65 8.244.246,94 NAKİT VARLIK 5.000.000 2

Ek Açıklamalar
03.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 15.11.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977857


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