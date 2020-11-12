***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:59
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888076
BIST
11:011.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:017,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:019,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0791
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:01471,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,51
|Açılış
|: 471,51
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BFREN
|1.145,80
|40.493.235
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.898.689
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|76.194.173
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.882.743
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|ETYAT
|4,27
|2.192.891
|% -7,97
|
|GARAN
|8,63
|2.433.029.431
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,88
|852.408.446
|% 2,86
|
|THYAO
|11,92
|732.885.819
|% 1,19
|
|AKBNK
|6,32
|720.699.157
|% 1,61
|
|KRDMD
|4,11
|672.574.979
|% 3,79
|
|YKBNK
|2,88
|852.408.446
|% 2,86
|
|GARAN
|8,63
|2.433.029.431
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,11
|672.574.979
|% 3,79
|
|EKGYO
|1,94
|290.471.176
|% 2,11
|
|VAKBN
|4,87
|557.468.436
|% 1,88
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8440
|7,8509
|% 0,72
|
|Euro
|9,2519
|9,2679
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,3521
|10,4040
|% 0,84
|
|Frank
|8,5609
|8,6124
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0945
|2,1050
|% 1,11
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,15
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|0,10
|
Seans Raporu
11:01
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