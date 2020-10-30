***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:01
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884806
BIST
12:501.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,70
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:508,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3493
En Düşük
8,2678
12:509,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0668
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
12:50503,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,03
|Açılış
|: 503,41
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,45
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KARTN
|1.812,80
|62.426.219
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.470.977
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,35
|3.113.885.441
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,93
|514.067.638
|% -2,53
|
|GARAN
|6,64
|451.306.911
|% -2,06
|
|PETKM
|4,09
|346.338.692
|% 1,49
|
|ASELS
|16,84
|330.307.503
|% -3,22
|
|TSKB
|2,35
|3.113.885.441
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,93
|514.067.638
|% -2,53
|
|ALBRK
|1,72
|228.193.689
|% -2,82
|
|IHLAS
|1,08
|91.831.366
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,68
|142.364.630
|% -1,18
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3468
|8,3493
|% 0,74
|
|Euro
|9,7452
|9,7477
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,7764
|10,8304
|% 0,95
|
|Frank
|9,0779
|9,1326
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2184
|2,2295
|% 0,77
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|6,58
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,27
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|23,76
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|11,49
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,75
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|38,39
|38,39
|0,13
|