***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.09.2021 09:06
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965077
BIST
10:261.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,25
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:268,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0892
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
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8,8563
En Düşük
8,7526
10:2610,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0745
|Açılış
|: 10,2100
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|Önceki Kapanış
|: 10,1355
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10,2600
En Düşük
10,1150
10:26499,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 8,12
|Açılış
|: 499,02
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,48
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:26
|RALYH
|5,13
|5.223.279
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|YEOTK
|72,00
|61.112.690
|% 8,19
|
|OYLUM
|11,44
|8.945.337
|% 8,13
|
|GARFA
|13,32
|1.299.746
|% 7,59
|
|KTSKR
|54,55
|5.002.802
|% -8,47
|
|AGYO
|3,09
|7.945.513
|% -5,79
|
|SONME
|34,50
|52.409
|% -4,91
|
|NUGYO
|9,20
|8.155.024
|% -4,66
|
|DESPC
|10,17
|4.279.650
|% -4,51
|
|GARAN
|9,02
|329.915.573
|% -1,74
|
|THYAO
|13,42
|197.853.637
|% 0,68
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,81
|120.877.171
|% -0,55
|
|SISE
|8,18
|111.495.849
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,81
|120.877.171
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|GARAN
|9,02
|329.915.573
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,37
|86.314.679
|% -0,84
|
|TSKB
|1,20
|21.887.594
|% -0,83
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8480
|8,8511
|% 1,02
|
|Euro
|10,2000
|10,2100
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,0891
|12,1497
|% 0,87
|
|Frank
|9,5319
|9,5893
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3513
|2,3631
|% 0,96
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|10,19
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,88
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,10
|
|B. Petrol
|77,36
|77,36
|0,13
|