***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 09:14
duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965812
BIST
12:121.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.390
12:128,9021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:1210,3401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:12495,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:11
|VBTYZ
|20,74
|53.087.337
|% 9,97
|
|DGATE
|13,34
|4.114.361
|% 8,37
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,22
|10.188.157
|% 6,80
|
|ATAGY
|4,19
|13.925.454
|% 6,62
|
|RALYH
|5,87
|225.203
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|135.280.857
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|747.844
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,06
|78.965.962
|% -9,70
|
|FRIGO
|21,82
|12.220.897
|% -7,39
|
|GARAN
|9,09
|649.604.517
|% 0,33
|
|THYAO
|14,02
|473.872.748
|% 1,74
|
|SISE
|8,21
|410.050.641
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|374.296.044
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,36
|306.343.148
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,38
|249.347.549
|% 0,42
|
|GARAN
|9,09
|649.604.517
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,78
|106.366.932
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|410.050.641
|% 0,49
|
|ODAS
|1,39
|67.254.480
|% 2,21
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8980
|8,9008
|% -0,18
|
|Euro
|10,3357
|10,3411
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9235
|11,9833
|% -0,06
|
|Frank
|9,4841
|9,5413
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3654
|2,3773
|% -0,15
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|5,66
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|2,74
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,27
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 5, 095.00 milyon TL de
-
12:24EMKEL
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 161, 878 adet işlem
-
12:23LINK
Yüzde 5.99 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 675 adet işlem
-
12:22ERSU
Yüzde 4.57 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 446, 791 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TTKOM, KOZAL