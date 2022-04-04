***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 12:18
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015367
BIST
12:382.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 34,40
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.287
En Düşük
2.264
12:3814,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:3816,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:38911,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,79
|Açılış
|: 911,93
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:38
|IPEKE
|18,95
|131.404.809
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.599.201
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|162.785.799
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.054.726
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.663.634
|% 9,86
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,90
|12.205.754
|% -4,05
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,56
|337.955
|% -3,28
|
|SONME
|34,58
|3.039.030
|% -2,97
|
|SISE
|16,13
|1.465.937.737
|% 4,94
|
|GARAN
|12,47
|1.396.473.350
|% 0,16
|
|ASELS
|25,36
|1.362.379.859
|% 2,34
|
|KOZAL
|158,30
|1.298.488.364
|% 9,32
|
|THYAO
|32,96
|1.191.210.669
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,49
|1.182.767.384
|% 4,18
|
|KARSN
|5,80
|961.187.557
|% -2,85
|
|AKBNK
|7,44
|1.003.345.750
|% 1,78
|
|GARAN
|12,47
|1.396.473.350
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,44
|362.669.523
|% 3,61
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7122
|14,7150
|% 0,21
|
|Euro
|16,2116
|16,2211
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,2439
|19,3404
|% 0,24
|
|Frank
|15,8035
|15,8987
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9103
|3,9299
|% 0,20
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,59
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,62
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|26,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|20,91
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|10,12
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,28
|