***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2022 14:03
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027173
BIST
15:382.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.469
En Düşük
2.442
15:3814,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0847
|Açılış
|: 14,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:3815,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0970
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:38907,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,44
|Açılış
|: 907,15
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ALKA
|35,02
|56.553.086
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.016.124
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|90.072.507
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,50
|433.725
|% 9,86
|
|PETUN
|24,30
|54.726.951
|% -8,58
|
|TSPOR
|4,86
|127.995.006
|% -6,72
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|416.183.978
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,42
|31.147.662
|% -6,22
|
|SISE
|19,44
|4.062.155.892
|% 3,35
|
|THYAO
|42,44
|2.105.398.668
|% -0,56
|
|TUPRS
|252,50
|1.270.837.815
|% 2,94
|
|KOZAL
|186,00
|1.133.368.802
|% 4,67
|
|EREGL
|33,18
|863.634.969
|% -0,96
|
|SISE
|19,44
|4.062.155.892
|% 3,35
|
|ODAS
|2,49
|416.183.978
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,86
|696.383.764
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,67
|314.549.091
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,72
|858.629.334
|% -0,68
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9322
|14,9413
|% 0,54
|
|Euro
|15,7934
|15,8047
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,3991
|18,4913
|% 0,53
|
|Frank
|15,1141
|15,2051
|% 0,62
|
|Riyal
|3,9687
|3,9886
|% 0,51
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|3,60
|
|Altın Gr.
|905
|906
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|27,57
|
|Yarım
|2.924
|3.001
|13,34
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,77
|