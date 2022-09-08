***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2022 12:22
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yalıkavak II Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061383
BIST
12:343.478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 74,94
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.478
En Düşük
3.428
12:3418,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2430
En Düşük
18,2142
12:3418,2710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:341.008,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.008,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:34
|VAKBN
|11,78
|1.177.228.058
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|72.979.263
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.914.214
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|HALKB
|12,49
|2.070.449.225
|% 9,75
|
|HEDEF
|9,81
|37.750.808
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,13
|766.098
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,15
|1.293.784
|% -2,46
|
|USAK
|3,31
|36.353.734
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,10
|3.929.455.299
|% 3,32
|
|EKGYO
|4,99
|2.715.442.238
|% 2,25
|
|THYAO
|75,50
|2.666.881.618
|% 1,07
|
|AKBNK
|15,71
|2.605.965.363
|% 0,13
|
|HALKB
|12,49
|2.070.449.225
|% 9,75
|
|EKGYO
|4,99
|2.715.442.238
|% 2,25
|
|YKBNK
|8,10
|3.929.455.299
|% 3,32
|
|HALKB
|12,49
|2.070.449.225
|% 9,75
|
|AKBNK
|15,71
|2.605.965.363
|% 0,13
|
|ISCTR
|10,62
|1.479.820.566
|% 3,21
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2367
|18,2430
|% 0,15
|
|Euro
|18,2626
|18,2710
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8805
|20,9852
|% -0,41
|
|Frank
|18,6315
|18,7437
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,07
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.798
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|-0,44
|