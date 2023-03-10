***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2023 09:05
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yalıkavak II Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122609
BIST
11:545.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -27,07
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5418,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5420,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0391
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:541.119,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.119,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:54
|AVTUR
|3,64
|5.125.774
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|146.309.908
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|305.033.149
|% 9,28
|
|DOKTA
|47,70
|35.822.724
|% 8,41
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,90
|49.108.089
|% -9,07
|
|KRGYO
|11,45
|16.637.892
|% -4,98
|
|TERA
|26,90
|35.180.390
|% -4,68
|
|DOBUR
|48,96
|9.323.361
|% -4,38
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,16
|2.256.332.126
|% -1,54
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|ASELS
|58,40
|1.333.392.896
|% 0,26
|
|ADESE
|1,65
|234.469.220
|% 4,43
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.171.735.725
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9628
|18,9676
|% 0,08
|
|Euro
|20,1018
|20,1096
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5908
|22,7041
|% 0,27
|
|Frank
|20,3092
|20,4315
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0376
|5,0628
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.550
|7.664
|29,00
|
|Tam
|7.590
|7.641
|11,00
|
|Yarım
|3.708
|3.739
|5,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,05
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-0,49
|
Seans Raporu
11:54
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12:08KRGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 992 adet işlem
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12:07SMRTG
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 84.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 477, 813 adet işlem
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12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 15 kaybederek (% -0.47 ) 4, 870
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