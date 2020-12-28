***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/06/2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPanora AVM Gayrimenkul DeğerlemesiRapor Tarihi25/12/2020AçıklamalarŞirket Aktifimizde bulunan Panora AVM ye ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895252BIST