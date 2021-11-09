***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:52
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 39.256.837 29.753.296 18.214.974 9.629.543
Satışların Maliyeti
9 -5.881.649 -6.944.534 -1.817.734 -2.401.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.375.188 22.808.762 16.397.240 7.227.798
BRÜT KAR (ZARAR)
33.375.188 22.808.762 16.397.240 7.227.798
Genel Yönetim Giderleri
-899.402 -1.122.474 -324.001 -267.691
Pazarlama Giderleri
-2.338.228 -2.066.561 -791.909 -744.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.294.116 1.279.450 565.067 206.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-186.562 -421.857 -9.730 -149.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 11 0,36000000 0,24000000 0,18000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.730.524 21.041.012
Dönem Karı (Zararı)
31.245.112 20.477.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.245.112 20.477.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-653.032 -348.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
104.299 87.514
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 389.841
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 389.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.357 26.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51.357 26.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-808.688 -860.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-808.688 -860.137
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.859
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
370.191 597.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.344.407 3.538.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.344.407 3.538.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
176.149 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
176.149 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 2.224.442 -1.885.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -472.019 -363.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 37.757 150.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-509.776 -513.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.458 45.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.060 14.448
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.060 14.448
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 703.548 194.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.960 -945.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.960 -945.930
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.962.271 20.726.625
Alınan Faiz
808.688 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.435 314.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-499.954 -3.077.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.267
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.612 -39.098
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.393 -20.712
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.219 -18.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -489.342 -3.061.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.671.000 -37.680.863
Ödenen Temettüler
-37.671.000 -38.541.000
Alınan Faiz
0 860.137
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.440.430 -19.717.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.440.430 -19.717.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 12.909.285 29.130.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 6.468.855 9.413.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13 6.468.855 12.909.285
Ticari Alacaklar
10.616.606 8.272.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.616.606 8.272.199
Diğer Alacaklar
1.462 177.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.462 177.611
Peşin Ödenmiş Giderler
3.377.281 3.592.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.377.281 3.592.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 40.435 0
ARA TOPLAM
20.504.639 24.951.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.504.639 24.951.547
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 913.281.342 912.792.000
Maddi Duran Varlıklar
7 317.519 401.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.124 47.250
Bilgisayar Yazılımları
37.124 47.250
Peşin Ödenmiş Giderler
14.490.737 16.500.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 14.490.737 16.500.008
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
928.226.722 929.840.338
TOPLAM VARLIKLAR
948.731.361 954.791.885
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
688.794 1.160.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 37.757 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 651.037 1.160.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
46.961 14.242
Diğer Borçlar
2.193.060 17.661.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.193.060 17.661.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.335.580 632.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.335.580 632.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.739 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.739 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
417.613 343.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
417.613 343.991
ARA TOPLAM
4.702.747 19.812.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.702.747 19.812.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
263.232 211.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
263.232 211.875
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.180.262 1.242.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.180.262 1.242.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.443.494 1.454.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.146.241 21.266.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
942.585.120 933.525.008
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.913.521 48.639.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.436.457 768.041.019
Net Dönem Karı veya Zararı
31.245.112 29.854.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
942.585.120 933.525.008
TOPLAM KAYNAKLAR
948.731.361 954.791.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.477.320 20.477.320 0 20.477.320
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 20.477.320 924.148.036 0 924.148.036
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008
Transferler
8.273.854 21.580.438 -29.854.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.245.112 31.245.112 0 31.245.112
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 31.245.112 942.585.120 0 942.585.120
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976536
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