***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 39.256.837 29.753.296 18.214.974 9.629.543Satışların Maliyeti9 -5.881.649 -6.944.534 -1.817.734 -2.401.745TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.375.188 22.808.762 16.397.240 7.227.798BRÜT KAR (ZARAR)33.375.188 22.808.762 16.397.240 7.227.798Genel Yönetim Giderleri-899.402 -1.122.474 -324.001 -267.691Pazarlama Giderleri-2.338.228 -2.066.561 -791.909 -744.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.294.116 1.279.450 565.067 206.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-186.562 -421.857 -9.730 -149.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929DÖNEM KARI (ZARARI)31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,36000000 0,24000000 0,18000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.730.524 21.041.012Dönem Karı (Zararı)31.245.112 20.477.320Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.245.112 20.477.320Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-653.032 -348.219Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler104.299 87.514Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 389.841Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 0 389.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.357 26.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler51.357 26.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-808.688 -860.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-808.688 -860.137Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 7.859Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 7.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler370.191 597.524Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -2.344.407 3.538.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.344.407 3.538.056Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler176.149 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)176.149 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 2.224.442 -1.885.849Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -472.019 -363.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 37.757 150.403İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-509.776 -513.594Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)53.458 45.906Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.060 14.448İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.060 14.448Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 703.548 194.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.960 -945.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.960 -945.930Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.962.271 20.726.625Alınan Faiz808.688 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.435 314.387YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-499.954 -3.077.753Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.267Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.267Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.612 -39.098Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.393 -20.712Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.219 -18.386Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -489.342 -3.061.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.671.000 -37.680.863Ödenen Temettüler-37.671.000 -38.541.000Alınan Faiz0 860.137YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.440.430 -19.717.604NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.440.430 -19.717.604DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 12.909.285 29.130.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 6.468.855 9.413.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 6.468.855 12.909.285Ticari Alacaklar10.616.606 8.272.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 10.616.606 8.272.199Diğer Alacaklar1.462 177.611İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.462 177.611Peşin Ödenmiş Giderler3.377.281 3.592.452İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.377.281 3.592.452Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 40.435 0ARA TOPLAM20.504.639 24.951.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.504.639 24.951.547DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 913.281.342 912.792.000Maddi Duran Varlıklar7 317.519 401.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.124 47.250Bilgisayar Yazılımları37.124 47.250Peşin Ödenmiş Giderler14.490.737 16.500.008İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 14.490.737 16.500.008TOPLAM DURAN VARLIKLAR928.226.722 929.840.338TOPLAM VARLIKLAR948.731.361 954.791.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar688.794 1.160.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 37.757 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 651.037 1.160.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar46.961 14.242Diğer Borçlar2.193.060 17.661.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.193.060 17.661.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.335.580 632.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.335.580 632.032Kısa Vadeli Karşılıklar20.739 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20.739 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler417.613 343.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler417.613 343.991ARA TOPLAM4.702.747 19.812.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.702.747 19.812.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar263.232 211.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar263.232 211.875Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.180.262 1.242.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.180.262 1.242.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.443.494 1.454.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.146.241 21.266.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar942.585.120 933.525.008Ödenmiş Sermaye87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.913.521 48.639.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.436.457 768.041.019Net Dönem Karı veya Zararı31.245.112 29.854.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR942.585.120 933.525.008TOPLAM KAYNAKLAR948.731.361 954.791.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Transferler5.688.771 56.983.110 -62.671.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.477.320 20.477.320 0 20.477.320Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 20.477.320 924.148.036 0 924.148.036Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008Transferler8.273.854 21.580.438 -29.854.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.245.112 31.245.112 0 31.245.112Kar Payları-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 31.245.112 942.585.120 0 942.585.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.245.112 20.477.320 15.836.667 6.271.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976536BIST