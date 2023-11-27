***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuT.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesiİhaleyi Açan TarafT.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı kararGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/01/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih09/03/2023İhale SonucuOnaylandıİhale Bedeli740.000.000İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım% 100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%381,85Açıklamalar20.11.2023 tarihli KAP açıklamamızda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketimize iletilen 20.11.2023 tarihli yazıda özetle ihaleye konu taşınmazın Şirketimize satışının onaylandığı, bu kapsamda ihale bedelinin ödeme yönteminin 23.11.2023 günü saat 18:00 e kadar İdarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, sonraki süreçte seçilen yönteme göre gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve 27.11.2023 günü saat 15:00'de sözleşme imzalanması için Özelleştirme İdaresi başkanlığında hazır bulunulması gerektiği hususlarının bildirildiği kamuya duyurulmuştu.Şirketimiz yetkilileri tarafından bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde satış sözleşmesi imzalanmış olup, satın alma bedeli kapsamında 296 milyon TL peşinat ödemesi Şirketimiz özkaynaklarından karşılanarak yapılmış olup, 48 ay vadeli bakiye ve vade farkı tutarı için toplam 710.400.000 TL tutarından teminat mektubu verilmiştir. 710.400.000 TL tutarındaki bakiye 12 ayda bir eşit taksitler halinde ödenecektir. Tapu işlemleri tamamlanınca ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220401BIST