***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.03.2022 18:43
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK Müracaatı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 sermaye ve paylar
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2022 tarih ve 915 sayılı kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL'ndan 250 milyon TL'na artırılmasına, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) süreyle uzatılmasına, esas sözleşmemizin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verildiği hususu 04.03.2022 tarihinde kamuya duyurulmuş olup, bu defa sözkonusu başvurumuza ilişkin onay almak üzere 07.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PANORA GYO ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007940
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1725
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
18:0515,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1138
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05914,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 15,52
|Açılış
|: 914,76
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3741
|14,3867
|% 1,21
|
|Euro
|15,6600
|15,6898
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,8195
|18,9139
|% 0,23
|
|Frank
|15,4426
|15,5357
|% 0,01
|
|Riyal
|3,8188
|3,8379
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|16,36
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,57
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,11
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FRIGO
Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 312 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.54 ) 1, 812
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, EKIZ, FADE, ULUUN, PETUN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SANEL, AVHOL, USAK, GWIND
-
17:58
KTSKR, FRIGO, ULUUN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında