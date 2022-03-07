***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK MüracaatıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 sermaye ve paylarSPK Başvuru Tarihi 07.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04 Mart 2022 tarih ve 915 sayılı kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL'ndan 250 milyon TL'na artırılmasına, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) süreyle uzatılmasına, esas sözleşmemizin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verildiği hususu 04.03.2022 tarihinde kamuya duyurulmuş olup, bu defa sözkonusu başvurumuza ilişkin onay almak üzere 07.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 PANORA GYO ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007940BIST