***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.05.2023 09:34
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1 (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak belirlenmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise "BB/Negatif" olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154003
BIST
10:354.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,07
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.465
En Düşük
4.437
10:3519,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3521,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0479
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:351.255,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.255,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:35
|MRGYO
|4,54
|9.878.941
|% 7,58
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|MARKA
|19,05
|61.017
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,46
|98.403.141
|% -7,86
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|AVHOL
|23,82
|33.368.518
|% -4,80
|
|THYAO
|136,20
|852.600.243
|% 1,57
|
|SMRTG
|77,00
|597.654.939
|% 3,22
|
|EKGYO
|6,57
|390.425.644
|% 1,70
|
|ASELS
|41,56
|372.274.544
|% 3,28
|
|KONTR
|120,60
|352.511.722
|% 6,16
|
|EKGYO
|6,57
|390.425.644
|% 1,70
|
|AVOD
|3,05
|116.818.708
|% 5,17
|
|HALKB
|12,06
|236.114.244
|% 0,84
|
|ISCTR
|10,44
|201.241.987
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,01
|147.588.235
|% -0,11
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9832
|19,9876
|% 0,30
|
|Euro
|21,4659
|21,4758
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6121
|24,7355
|% 0,50
|
|Frank
|22,0179
|22,1505
|% 0,45
|
|Riyal
|5,3139
|5,3406
|% 0,26
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|12,34
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.254
|9,94
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.471
|4.606
|24,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.303
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,24
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,12
|