***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









nkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda 2020 yılı %100 doluluk oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama ile yıllık kira ekspertiz değeri 89.604.000 TL + KDV olarak tespit edilmiştir. PANORA AVM'nin 2020 yılı ortalama doluluk oranının %95 seviyelerinde gerçekleştiği dikkate alındığında, değerleme raporu ile belirlenen yıllık kira ekspertiz değerinin yaklaşık 85.000.000 TL + KDV tutarında gerçekleşmesi beklenmiştir. Ancak, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle 2020 yılı başında alınan kararla, kira sözleşme koşulları ve sektörler dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda, aylık kira bedellerine %29'a varan muhtelif oranlarda iskonto uygulanmasına karar verilmiştir. Bunun dışında Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11.03.2020 tarihi itibariyle ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü Koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirler kapsamında, zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. işletmeler harici tüm mağaza ve işletmeler faaliyetlerine 20.03.2020 ile 31.05.2020 tarihleri arasında geçici süreyle ara vermiş, tebliğ gereği kısıtlama kapsamında olanlar hariç olmak üzere 01.06.2020 tarihinde tekrar faaliyete geçmiştir. Kapanan mağazalara bu süreçte kira tahakkuk ettirilmemiştir. 01.06.2020 tarihinden itibaren salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren işletmelerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla, Haziran – Aralık aylarını kapsayan 7 aylık süreçte, 2020 yılı Ocak ayında başlanan ve %29'a varan oranlarda uygulanan iskontolara ek, kira sözleşme koşul ve sektörler dikkate alınarak yapılan değerleme çerçevesinde, bazı kiracılarımıza %80'lere varan oranlarda iskonto uygulanmasına, kalan kiracılarımızdan da kira sözleşmeleri ile belirlenen ciro oranları üzerinden kira tahsil edilmesine karar verilmiştir. PANORA AVM'nin geçici olarak faaliyete kapandığı 20.03.2020 tarihinden, 31.12.2020 tarihi de dahil olmak üzere, dönem içinde meydana gelen gelir kayıplarının nedenlerine ilişkin bugüne kadar alınan tüm kararlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilerek yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Yukarıda 2020 yılı hesap dönemi kira bedellerinin tahsilatına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde, bu dönemde gerçekleşen KDV hariç kira tahsilatımız iş bu açıklamamızın başında belirtilen ekspertiz değerinin altında kalarak 44.330.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyuna duyurulur. PANORA GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905493BIST