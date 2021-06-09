***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01 Haziran 2021 tarihinde başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirler ve kısıtlamalarda yapılan genişletmeler dikkate alınarak, salgınla yapılan mücadelede bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunmak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane banka vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece 2021 yılı Haziran ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetine geçici süreyle ara veren işletmelere kira tahakkuk ettirilmemesine, 2-Pandemi öncesinde bazı kiracılara sözleşme koşulları dikkate alınarak yapılan değerleme ile kira bedellerine %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 3-Kiralama koşul ve sektörler dikkate alınarak kiracı bazında yapılan değerlemeyle, aylık veya aylık asgari kira bedellerine %15'den %50'ye varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına, 4-1 ve 3. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan ise kira sözleşmesi ile belirlenen ciro oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941508BIST