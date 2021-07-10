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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.07.2021 14:47



***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Koronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve aşılama çalışmalarında yaşanan gelişmelerle birlikte 01 Temmuz 2021 tarihinde başlayan kalıcı normalleşmeye geçiş sürecinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kaldırılan tedbirler ve kısıtlamalarda yapılan genişletmelerle, AVM'lerin çalışma gün ve saatleri normale dönmüş, bunun sonucu ziyaretçi sayı ve mağaza cirolarında olumlu gelişmelerin yaşandığı gözlemlenmiştir.
Kalıcı normalleşmeye geçiş yaşadığımız bu süreçte, bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunmak amacıyla
·         Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması,
·         Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması,
Koşullarını yerine getiren market, eczane banka vb. hizmet veren işletmeler harici mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşul ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda  2021 yılı Temmuz ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere
1-      %29'a varan muhtelif oran ve sözleşmelere pandemi öncesi uygulanan iskontoların devam ettirilmesine,
2-      Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %25'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına,
3-      1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine,
4-      Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950108


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