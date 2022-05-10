***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 10 Mayıs 2022 tarih ve 932 sayılı kararıylakiracılarımızın önümüzdeki dönem bütçelerine finansal destek sağlamak amacıyla piyasa koşulları, kiracıların faaliyet gösterdikleri sektör, kiracıların AVM içerisindeki konumu, kendi kira sözleşmelerindeki taahhütlerini yerine getirme performansları, AVM işletme kurallarına uyum performansları ve AVM'ye sağladıkları katkılar göz önünde bulundurularak, kiracılarımıza Mayıs 2022 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, karar ekinde yer alan değişen oranlarda iskonto uygulanmasına (bazı kiracılara iskonto uygulanmamıştır) ve bu iskontoların konuya ilişkin yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028864BIST