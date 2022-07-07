Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2022 23:25
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 7 Temmuz 2022 tarihli toplantısında,
1.Şirketimiz lehine ve/veya aleyhine kiracılar, üçüncü şahıslar,  kamu kurum ve kuruluşları nezdinde açılan veya açılacak dava ve/veya icra takiplerinin vekil sıfatıyla başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile şirketimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki danışmanlık konularında Av. Murat ÖZYİĞİT'den hizmet alınmasına,
2. Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Panora AVM'nin kiralama ve kiracı ilişkileri yönetimi konularında danışmanlık hizmetlerini almak üzere sektörde faaliyet gösteren Mallmark Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim A.Ş.'nden hizmet alınmasına,
3. Konuya ilişkin olarak gerekli müzakereleri yapmak, sözleşme şartlarını belirlemek, anlaşılması halinde ilgili sözleşmeleri akdetmek ve sözleşmeler ile belgeleri müştereken imzalamak üzere şirketimizin icracı yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
 
            
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043883


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.426
Değişim :  0,72% |  17,41
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.414.010 % 9,99  
PSGYO 9,83 117.174.491 % 9,96  
RUBNS 15,12 5.476.630 % 9,96  
SMRTG 27,44 112.559.413 % 9,94  
FONET 13,93 27.598.170 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2408 17,2626 % 0,27  
Euro 17,5242 17,5932 % 0,26  
Sterlin 20,6659 20,7695 % 1,00  
Frank 17,6280 17,7342 % -0,19  
Riyal 4,5799 4,6029 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 2,22  
Altın Gr. 965 965 2,69  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.461 6.581 -27,00  
Yarım 3.162 3.218 -13,00  
Çeyrek 1.584 1.609 -6,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,26 0,04  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,03  
B. Petrol 104 104 3,51  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru