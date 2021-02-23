***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 11:00
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911633
BIST
12:221.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -26,41
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:227,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:228,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
12:22408,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 408,33
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SAYAS
|19,27
|52.127.544
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,92
|11.215.698
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|83.294.435
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SONME
|84,50
|5.306.121
|% -9,96
|
|SRVGY
|106,20
|6.364.042
|% -9,92
|
|SASA
|36,36
|1.268.269.460
|% -9,87
|
|KOZAL
|136,00
|885.161.016
|% -1,81
|
|SISE
|7,37
|745.472.226
|% -1,21
|
|GUBRF
|81,30
|743.334.105
|% 3,77
|
|THYAO
|12,60
|636.260.710
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,37
|511.127.227
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|208.076.013
|% -2,70
|
|TSKB
|1,76
|244.103.553
|% -1,12
|
|IHLAS
|1,02
|135.041.874
|% -6,42
|
|PETKM
|5,18
|608.674.748
|% 1,17
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0269
|7,0299
|% 0,13
|
|Euro
|8,5456
|8,5496
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,8662
|9,9157
|% 0,29
|
|Frank
|7,7830
|7,8299
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8688
|1,8782
|% 0,17
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-1,98
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|11,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|11,98
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|5,79
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,88
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|0,74
|