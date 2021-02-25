***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:14
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912654
BIST
17:251.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:257,2208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:258,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1164
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:25413,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,93
|Açılış
|: 413,71
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:23
|LINK
|51,70
|118.218.050
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,07
|29.193.679
|% -9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|THYAO
|13,29
|2.279.070.857
|% 3,59
|
|PETKM
|5,24
|2.035.293.529
|% 1,55
|
|KOZAL
|128,90
|1.620.398.302
|% -3,45
|
|SASA
|41,70
|1.596.274.213
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,45
|1.390.909.819
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,29
|1.291.419.817
|% 0,88
|
|PETKM
|5,24
|2.035.293.529
|% 1,55
|
|TSKB
|1,72
|525.711.278
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,89
|224.691.316
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,35
|319.541.091
|% -1,46
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2186
|7,2207
|% 0,71
|
|Euro
|8,8315
|8,8415
|% 1,32
|
|Sterlin
|10,1876
|10,2387
|% 0,80
|
|Frank
|7,9453
|7,9932
|% 0,89
|
|Riyal
|1,9205
|1,9301
|% 0,76
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,93
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.750
|2.792
|-18,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,73
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,61
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|-0,41
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:39SASA
Yüzde 5.51 oranında artışla 42.14 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 829, 776 adet işlem
-
17:38AYEN
Yüzde 9.89 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 165, 977 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.51 ) 1, 302
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYEN, MERIT, LINK, SEKUR, EMKEL, BURVA, KSTUR, EPLAS, KERVN, SERVE
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, KRONT, EMNIS, DIRIT, RODRG, BRKSN