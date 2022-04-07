***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2022 09:14
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ortan Doğalgaz Toptan Satış ve Dış Tic.İ A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016738
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:05921,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,96
|Açılış
|: 921,92
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7476
|14,7492
|% 0,08
|
|Euro
|16,0340
|16,0543
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,1579
|19,2539
|% -0,23
|
|Frank
|15,7239
|15,8186
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9198
|3,9395
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|12,90
|
|Altın Gr.
|922
|922
|6,77
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
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17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
-
17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem