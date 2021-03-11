***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427Transferler-49.019.715 49.019.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)140.906.089 -953.780 56.523.350 -3.983.354 192.492.305 13.760.362 206.252.667Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Transferler-3.983.354 3.983.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.970.379 622.324 221.814.250 123.187.658 348.594.611 9.960.625 358.555.236Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 49.873.458 42.649.670 123.187.658 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI156.902.506 63.835.346Dönem Karı (Zararı)133.148.283 9.612.018Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler117.634.334 113.919.153Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 80.146.380 62.739.060Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler364.053 5.994.094Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -169.629 -377.369Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 533.682 6.371.463Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.899.501 7.452.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,18 5.313.292 5.444.453Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 3.586.209 2.008.152Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.227.435 35.049.136Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -2.673.607 -3.989.783Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 42.901.042 39.038.919Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler43.606.336 17.831.054Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -72.003.867 -19.863.367Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 15.272.736 4.716.571Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.121.760Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 1.121.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-83.822.375 -42.142.299Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.885.380 -6.510.897İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)456.150İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.341.530Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.863.131 -44.694.633İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.178.554İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.684.577Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-94.313.196 -12.640.002Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.774.403 26.337.501İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.670.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.104.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.738.667 -4.634.268İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.738.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları166.960.242 81.388.872Alınan Faiz27 2.673.607 3.989.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,18 -3.262.493 -10.449.566Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -1.658.861 -218.399Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.254.974 -7.988.338Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.444.985 -2.887.006YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.482.116 -47.189.718İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri13.859.056Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 1.121.760 41.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -73.655.656 -57.465.265Verilen Nakit Avans ve Borçlar-948.220 -3.625.072FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.318.151 -21.405.542Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 347.664.807 348.698.844Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -359.081.916 -331.065.467Ödenen Faiz27 -42.901.042 -39.038.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.102.239 -4.759.914NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.102.239 -4.759.914DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.728.121 13.488.035DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.830.360 8.728.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.272.381 11.615.127Ticari Alacaklar7 153.344.886 95.289.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.943.094 2.399.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar151.401.792 92.890.633Stoklar9 239.574.279 145.794.765Peşin Ödenmiş Giderler10 5.889.671 7.117.791Diğer Dönen Varlıklar20 34.691.603 40.228.553ARA TOPLAM472.772.820 300.046.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR472.772.820 300.046.113DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 50.288.268 59.614.449İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 50.001.637 59.180.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar286.631 434.258Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 280.389.267 205.862.310Maddi Duran Varlıklar13 1.615.743.816 1.178.896.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 25.345.924 13.230.510Peşin Ödenmiş Giderler10 3.506.316 1.329.976Ertelenmiş Vergi Varlığı77.761.201 60.775.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.053.034.792 1.519.708.796TOPLAM VARLIKLAR2.525.807.612 1.819.754.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 95.041.948 99.722.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 335.357.631 207.238.594Diğer Finansal Yükümlülükler5 50.913 281.813Ticari Borçlar7 163.010.796 111.236.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 115.105.189 85.435.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar47.905.607 25.801.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.406.557 3.108.019Diğer Borçlar8 1.552.016 1.016.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.552.016 1.016.019Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 780.661Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 4.112.043 1.925.069Kısa Vadeli Karşılıklar11.221.086 6.950.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.214.844 2.538.361Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.006.242 4.412.607Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.097.599 1.412.806ARA TOPLAM616.850.589 433.673.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER616.850.589 433.673.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 751.811.990 596.382.235Uzun Vadeli Karşılıklar22.288.887 18.125.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 22.288.887 18.125.066Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 14.595.816 9.869.391TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER788.696.693 624.376.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.405.547.282 1.058.049.815ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.015.306.481 666.711.870Ödenmiş Sermaye21 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları21 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)448.311.724 444.719.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)448.311.724 444.719.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 451.497.463 448.527.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -3.185.739 -3.808.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)278.768.113 56.953.863Yabancı Para Çevrim Farkları21 278.768.113 56.953.863Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 49.873.458 49.873.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 42.649.670 46.633.024Net Dönem Karı veya Zararı123.187.658 -3.983.354Kontrol Gücü Olmayan Paylar104.953.849 94.993.224TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.120.260.330 761.705.094TOPLAM KAYNAKLAR2.525.807.612 1.819.754.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 589.901.620 520.703.719Satışların Maliyeti22 -424.937.141 -403.978.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)164.964.479 116.725.078BRÜT KAR (ZARAR)164.964.479 116.725.078Genel Yönetim Giderleri23 -47.236.512 -46.930.271Pazarlama Giderleri23 -43.872.787 -33.660.875Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.431.520 -4.635.475Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 878.599 979.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -20.900 -2.318.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.281.359 30.159.371Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.121.760Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 72.003.867 19.863.367FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)145.406.986 50.022.738Finansman Gelirleri27 45.915.075 3.989.783Finansman Giderleri27 -42.901.042 -39.683.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)148.421.019 14.328.589Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.272.736 -4.716.571Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -11.441.948 -8.524.723Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -3.830.788 3.808.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)133.148.283 9.612.018DÖNEM KARI (ZARARI)133.148.283 9.612.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.960.625 13.595.372Ana Ortaklık Payları123.187.658 -3.983.354Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,01600000 -0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,01600000 -0,00050000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.592.703 140.117.299Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)152.818.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 777.905 -445.478Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar13,21 2.970.379 4.465.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-155.581 -16.720.916Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -155.581 89.096Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-16.810.012Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar221.814.250 56.523.350Yabancı Para Çevrim Farkları221.814.250 56.523.350DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)225.406.953 196.640.649TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)358.555.236 206.252.667Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.960.625 13.760.362Ana Ortaklık Payları348.594.611 192.492.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917631BIST