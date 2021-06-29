***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.06.2021 18:44
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 21.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PARSN, TRAPARSN91H6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PARSN, TRAPARSN91H6 0 0
Ek Açıklamalar
a-)Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu
ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 185.403.568,41 TL zarar elde edilmesi nedeniyle
kar dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı Kurumlar Vergisi'ne göre hesaplanan 165.265.869.15 TL 'nin
gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,
b-) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II
14.1 No'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre konsolide olarak
hazırlanan mali tablolarında 123.187.658,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K.mali tablolarında
185.403.568,41 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.112.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.021.776,97
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 133.148.283 -185.403.568,41
4. Vergiler ( - ) 9.960.625 0
5. Net Dönem Kârı 123.187.658 -185.403.568,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 879.636,54 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
a-)Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu
ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 185.403.568,41 TL zarar elde edilmesi nedeniyle
kar dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı Kurumlar Vergisi'ne göre hesaplanan 165.265.869.15 TL 'nin
gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,
b-) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II
14.1 No'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre konsolide olarak
hazırlanan mali tablolarında 123.187.658,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K.mali tablolarında
185.403.568,41 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve durumun Genel Kurul tasviplerine
sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 21.05.2021 tarih 2021/05-01-06 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944933
BIST