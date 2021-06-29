***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekGenel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin BilgiNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PARSN, TRAPARSN91H6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PARSN, TRAPARSN91H6 0 0Ek Açıklamalara-)Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi Kanunuve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 185.403.568,41 TL zarar elde edilmesi nedeniylekar dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı Kurumlar Vergisi'ne göre hesaplanan 165.265.869.15 TL 'ningelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,b-) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II14.1 No'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre konsolide olarakhazırlanan mali tablolarında 123.187.658,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K.mali tablolarında185.403.568,41 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.112.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.021.776,97* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 133.148.283 -185.403.568,414. Vergiler ( - ) 9.960.625 05. Net Dönem Kârı 123.187.658 -185.403.568,416. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 879.636,54 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıa-)Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi Kanunuve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 185.403.568,41 TL zarar elde edilmesi nedeniylekar dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı Kurumlar Vergisi'ne göre hesaplanan 165.265.869.15 TL 'ningelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,b-) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II14.1 No'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre konsolide olarakhazırlanan mali tablolarında 123.187.658,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K.mali tablolarında185.403.568,41 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve durumun Genel Kurul tasviplerinesunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 21.05.2021 tarih 2021/05-01-06 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944933BIST