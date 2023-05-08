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***PBTR* *TCELL* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

08.05.2023 17:38
***PBTR* *TCELL* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Ba


***PBTR******TCELL******AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PBTR, AGHOL, TCELL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH382348 35.000.000 08.05.2023 15.08.2023 10.05.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH392347 32.000.000 08.05.2023 15.09.2023 10.05.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH3E2339 22.000.000 08.05.2023 13.10.2023 10.05.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH3K2323 18.000.000 08.05.2023 15.11.2023 10.05.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH3A2317 18.000.000 08.05.2023 15.12.2023 10.05.2023
- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSYAZI52414 575.000.000 08.05.2023 23.05.2024 10.05.2023
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEL82314 330.320.000 08.05.2023 09.08.2023 10.05.2023


İlgili Şirketler [PBTR, AGHOL, TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148129


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Tam 9.182 9.416 5,23  
Yarım 4.545 4.630 1,00  
Çeyrek 2.252 2.301 -7,00  
Gümüş.Ons 25,65 25,69 0,00  
Gümüş Gr. 16,08 16,09 -0,03  
B. Petrol 76,89 76,89 1,59  
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