***PEGYO* *TUKAS* *AVGYO* *ACSEL* *VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.06.2020 09:14
***PEGYO******TUKAS******AVGYO******ACSEL******VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ACSEL, AVGYO, PEGYO, TUKAS, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848676
BIST
10:32108.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 880,16
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.704
10:326,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
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6,7350
En Düşük
6,6727
10:327,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 7,5600
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|Önceki Kapanış
|: 7,6000
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En Düşük
7,4561
10:32372,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
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|Açılış
|: 372,12
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|2.774.669
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.488.778
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.769.920
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DITAS
|16,16
|287.194
|% -6,91
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,26
|449.861.863
|% 2,48
|
|ASELS
|32,00
|327.844.307
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,75
|207.490.058
|% 2,34
|
|THYAO
|12,62
|124.709.641
|% 0,08
|
|AKBNK
|5,88
|117.906.086
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,75
|207.490.058
|% 2,34
|
|GARAN
|8,26
|449.861.863
|% 2,48
|
|IHLGM
|1,34
|51.759.863
|% 3,08
|
|YKBNK
|2,45
|70.133.739
|% 1,24
|
|PETKM
|3,67
|101.959.483
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4420
|8,4844
|% 0,72
|
|Frank
|6,9614
|7,0033
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7843
|1,7933
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,46
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|-10,80
|
|Tam
|2.484
|2.509
|-10,90
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-5,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,68
|