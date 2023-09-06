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***PENGD* *AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.09.2023 18:27
***PENGD* *AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PENGD******AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05.04.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak 10.03.2022 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında,Bursa Görükle‘deki Penguen Gıda San. A.Ş. arazisinin de bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olan karma projenin ön konsept tasarım çalışmaları tamamlanmış olup, imar uygulamaları çalışmalarına başlanılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192259


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