***PENGD* *AKFGY*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD******AKFGY*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.04.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak 10.03.2022 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, Bursa Görükle ‘deki Şirket arazimizin de bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olan karma projenin ön konsept tasarım çalışmaları tamamlanmış olup, imar uygulamaları çalışmalarına başlanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192254BIST