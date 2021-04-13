***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:41
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927162
BIST
13:271.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,50
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:278,1486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:279,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0246
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:27452,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 452,28
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:27
|MTRKS
|49,56
|5.815.965
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|964.476
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.782.069
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.877.568
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.722.232
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.904.671
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,69
|588.085.368
|% 1,77
|
|FENER
|33,98
|458.048.879
|% 8,56
|
|GARAN
|6,63
|397.727.985
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,30
|363.354.307
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,86
|329.552.775
|% -6,85
|
|EKGYO
|1,76
|278.703.402
|% -3,30
|
|TSKB
|1,29
|202.081.410
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,03
|201.509.125
|% -1,93
|
|GSRAY
|3,56
|212.633.422
|% 0,56
|
|GARAN
|6,63
|397.727.985
|% 0,15
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1416
|8,1486
|% -0,01
|
|Euro
|9,6840
|9,6921
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1611
|11,2171
|% -0,05
|
|Frank
|8,7661
|8,8189
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1654
|2,1763
|% -0,05
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-7,24
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.984
|3.061
|-7,51
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-3,63
|
|Çeyrek
|723
|740
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|0,75
|