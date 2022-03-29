***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 15:18
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013687
BIST
15:152.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 35,28
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.208
En Düşük
2.182
15:1514,6762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1392
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:1516,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0344
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:15902,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -13,36
|Açılış
|: 902,45
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.005.233
|% 9,81
|
|AEFES
|26,70
|233.199.183
|% 9,43
|
|GZNMI
|40,48
|109.813.661
|% 9,29
|
|PSGYO
|15,53
|96.066.163
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.154.843
|% -9,95
|
|KAPLM
|64,90
|29.365.959
|% -8,59
|
|ENSRI
|17,18
|149.639.619
|% -6,83
|
|PKENT
|230,00
|34.829.727
|% -6,69
|
|THYAO
|31,18
|3.492.587.628
|% 7,30
|
|SISE
|14,76
|1.511.842.804
|% 3,94
|
|KARSN
|5,62
|1.343.604.933
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,21
|1.029.434.100
|% 0,40
|
|TUPRS
|205,40
|975.254.199
|% 0,05
|
|ODAS
|1,89
|812.544.318
|% 5,00
|
|KARSN
|5,62
|1.343.604.933
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,41
|415.966.685
|% 2,99
|
|ZOREN
|1,88
|281.760.355
|% 8,67
|
|THYAO
|31,18
|3.492.587.628
|% 7,30
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6715
|14,6810
|% -0,91
|
|Euro
|16,2991
|16,3186
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2676
|19,3643
|% -0,36
|
|Frank
|15,6737
|15,7681
|% -0,70
|
|Riyal
|3,9100
|3,9296
|% -0,66
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-25,17
|
|Altın Gr.
|901
|902
|-14,20
|
|Cumhuriyet
|5.989
|6.079
|-127,00
|
|Tam
|5.951
|6.106
|-131,96
|
|Yarım
|2.876
|2.953
|-63,83
|
|Çeyrek
|1.443
|1.477
|-31,92
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,30
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,32
|
|B. Petrol
|105
|105
|-4,60
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28ISGYO
Yüzde 6.37 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 494, 529 adet işlem
-
15:27TKFEN
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 520, 577 adet işlem
-
15:26PGSUS
Yüzde 7.05 oranında artışla 104.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 429 adet işlem
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TUPRS, KOZAA
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, PGSUS, TKFEN