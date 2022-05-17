***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:46
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030770
BIST
12:092.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,10
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.408
En Düşük
2.380
12:0915,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,3456
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:0916,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,4686
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:09933,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 22,94
|Açılış
|: 933,95
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,01
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,56
|180.853.661
|% 8,07
|
|EUHOL
|2,71
|19.670.524
|% 7,97
|
|IMASM
|37,94
|57.685.355
|% 7,60
|
|IDEAS
|21,68
|12.811.696
|% 7,33
|
|GZNMI
|32,80
|3.330.053
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.070.906
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|SANKO
|12,95
|12.415.403
|% -6,23
|
|YUNSA
|27,62
|15.655.939
|% -5,99
|
|THYAO
|42,68
|1.491.508.599
|% -0,09
|
|SISE
|19,76
|1.338.480.228
|% 2,38
|
|KRDMD
|14,97
|722.104.198
|% 0,40
|
|EREGL
|32,18
|652.277.852
|% 1,58
|
|GARAN
|14,95
|578.442.838
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,65
|443.745.993
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|510.079.750
|% 0,23
|
|SISE
|19,76
|1.338.480.228
|% 2,38
|
|DOHOL
|3,78
|246.078.302
|% 1,89
|
|AKBNK
|7,93
|491.785.797
|% -0,50
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8759
|15,8867
|% 2,22
|
|Euro
|16,6745
|16,7088
|% 2,89
|
|Sterlin
|19,7579
|19,8570
|% 3,53
|
|Frank
|15,8785
|15,9741
|% 2,83
|
|Riyal
|4,2219
|4,2431
|% 2,26
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|4,49
|
|Altın Gr.
|933
|933
|21,71
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.305
|133,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,58
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24EGEPO
Yüzde 5.34 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 839 adet işlem
-
12:23IMASM
Yüzde 7.60 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 521, 682 adet işlem
-
12:22IHAAS
Yüzde 4.49 oranında artışla 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 320 adet işlem
-
12:21EGEPO
Yüzde 5.62 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 549 adet işlem
-
12:20XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 13, 395.00 milyon TL de