***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:06
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064207
BIST
12:303.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 15,10
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
12:3018,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
12:3018,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
12:30981,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,60
|Açılış
|: 981,54
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
981,30
BIST En Aktif Hisseler12:30
|HKTM
|37,20
|45.925.120
|% 9,28
|
|ZOREN
|3,54
|369.053.552
|% 7,93
|
|PINSU
|8,67
|43.826.269
|% 7,84
|
|HDFGS
|2,69
|46.814.511
|% 7,60
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|TSKB
|3,97
|10.274.245
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|3.096.500
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.141.059
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|12.790.134
|% -9,90
|
|HALKB
|8,11
|1.589.222.051
|% -9,39
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.141.059
|% -9,94
|
|THYAO
|69,70
|2.279.022.646
|% 1,38
|
|ISCTR
|7,90
|1.970.147.968
|% 0,13
|
|ASELS
|30,00
|1.821.005.028
|% -1,38
|
|GARAN
|19,17
|1.675.425.755
|% -2,24
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.141.059
|% -9,94
|
|ISCTR
|7,90
|1.970.147.968
|% 0,13
|
|EKGYO
|3,84
|869.083.990
|% -2,54
|
|YKBNK
|6,93
|1.424.543.351
|% 2,82
|
|HALKB
|8,11
|1.589.222.051
|% -9,39
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2918
|18,3164
|% 0,12
|
|Euro
|18,3276
|18,3433
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,8625
|20,9672
|% 0,20
|
|Frank
|18,8662
|18,9799
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8534
|4,8777
|% 0,22
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-7,86
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|1,00
|
|Tam
|6.671
|6.755
|-34,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,58
|