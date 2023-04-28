***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2023 12:01
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142677
BIST
13:344.728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -61,91
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3419,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3421,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:341.240,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.240,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:32
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.270.652
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.180.974
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|416.077.769
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.385.702
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,86
|28.879.525
|% -8,76
|
|RYSAS
|28,98
|38.735.155
|% -8,12
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.164.523.967
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,70
|1.892.068.310
|% 0,11
|
|KOPOL
|51,40
|1.344.096.394
|% 0,10
|
|THYAO
|130,00
|1.089.354.829
|% -0,61
|
|KONTR
|137,90
|923.811.207
|% -4,37
|
|EREGL
|33,38
|2.164.523.967
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|396.505.440
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,88
|542.547.512
|% -1,00
|
|KOZAL
|19,00
|797.196.526
|% -3,06
|
|ISCTR
|11,08
|434.249.219
|% -1,95
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4486
|19,4524
|% 0,15
|
|Euro
|21,3987
|21,4131
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1998
|24,3212
|% -0,10
|
|Frank
|21,6496
|21,7800
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1709
|5,1968
|% 0,07
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.964
|9.173
|-109,00
|
|Yarım
|4.375
|4.492
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,57
|78,57
|0,35
|