***PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 10:18
***PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PENGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oktay Cesur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064814
BIST
10:393.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,05
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.290
10:3918,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4081
En Düşük
18,3035
10:3918,0076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:39987,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 987,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ULUSE
|143,60
|5.782.628
|% 9,95
|
|UNLU
|7,88
|40.829.043
|% 9,90
|
|MEGAP
|3,89
|63.330.197
|% 7,16
|
|MEGAP
|3,89
|63.330.197
|% 7,16
|
|CEMAS
|1,66
|70.699.623
|% 7,10
|
|PINSU
|6,50
|5.454.436
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|3.147.941
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.265.034
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|19.361.112
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,00
|929.680.157
|% -0,42
|
|EKGYO
|4,08
|592.485.376
|% 1,24
|
|SAHOL
|27,70
|474.854.402
|% 1,61
|
|AKSEN
|34,72
|434.918.879
|% 6,31
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,08
|592.485.376
|% 1,24
|
|CEMAS
|1,66
|70.699.623
|% 7,10
|
|ODAS
|5,80
|211.720.256
|% 3,02
|
|KRDMD
|13,24
|391.400.924
|% 0,15
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3936
|18,4081
|% 0,49
|
|Euro
|17,9892
|18,0076
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,5184
|20,6213
|% -0,14
|
|Frank
|18,7153
|18,8280
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8794
|4,9039
|% 0,58
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-2,71
|
|Altın Gr.
|986
|986
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.662
|6.755
|-7,00
|
|Yarım
|3.246
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-0,89
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54MOBTL
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 299, 187 adet işlem
-
10:53XU100
Endeks 3, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 9, 758.00 milyon TL de
-
10:53INVEO
Yüzde 5.83 oranında artışla 22.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 674, 944 adet işlem
-
10:52CEMAS
Yüzde 5.81 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 437, 049 adet işlem
-
10:51ULUFA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 520, 605 adet işlem