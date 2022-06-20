***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.06.2022 13:01
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
17.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.06.2022 sayı:10602
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup bu seçim 16.06.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin 16.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 17.06.2022 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup,20.06.2022 tarih ve 10602 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038222
BIST
13:572.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.529
13:5717,3327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
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17,3931
En Düşük
17,2675
13:5718,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0653
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:571.025,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.025,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|146.617.502
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|EREGL
|28,00
|1.877.723.443
|% -2,91
|
|SASA
|45,88
|986.673.162
|% -0,35
|
|TUPRS
|258,50
|808.864.688
|% -3,69
|
|SISE
|22,00
|796.642.759
|% 0,46
|
|ODAS
|3,07
|671.084.689
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,89
|622.412.856
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,03
|411.733.742
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,64
|200.292.602
|% 0,76
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3273
|17,3302
|% 0,03
|
|Euro
|18,2414
|18,2614
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1610
|21,2671
|% 0,22
|
|Frank
|17,9287
|18,0367
|% 0,83
|
|Riyal
|4,6043
|4,6274
|% 0,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.804
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.340
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,45
|