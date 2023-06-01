***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2023 18:32
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup bu seçim 01.06.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155431
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0232
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2991
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
17:591.324,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.324,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8100
|20,8174
|% 0,14
|
|Euro
|22,4812
|22,5416
|% 1,27
|
|Sterlin
|26,0100
|26,1404
|% 0,83
|
|Frank
|22,8522
|22,9898
|% 0,46
|
|Riyal
|5,5319
|5,5596
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|16,82
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,55
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.452
|4.569
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.291
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|0,24
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|2,46
|