***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2023 17:47
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.06.2023
Tescil Tarihi
05.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.06.2023 sayı:10845
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup bu seçim 01.06.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Şirketimizin 01.06.2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 05.06.2023 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup,05.06.2023 tarih ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156157
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2951
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,5186
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,43
|Açılış
|: 1.337,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.857.245
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.198.045
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.829.387
|% -9,96
|
|PAMEL
|171,20
|271.038.660
|% -5,93
|
|KSTUR
|283,50
|144.429
|% -5,22
|
|UZERB
|175,00
|1.011.467
|% -4,63
|
|THYAO
|164,40
|12.761.205.845
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.750.401
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.273.844.031
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.112.353.969
|% 3,02
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2518
|% 1,41
|
|Euro
|22,8735
|22,9758
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2936
|26,4255
|% 1,11
|
|Frank
|23,3549
|23,4956
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6482
|5,6765
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.338
|24,43
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,20
|77,20
|1,07
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında